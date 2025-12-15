Якушев: ключевые вопросы поддержки участников СВО уже решены законодательно

Первый зампред СФ отметил, что все законодательные инициативы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей принимаются практически единогласно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Основное вопросы, которые касаются поддержки участников СВО и членов их семей, уже решены на законодательном уровне. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мне бы хотелось сказать о том, что с момента начала специальной военной операции сегодня уже можно сказать, что основные вопросы совместно с министерством обороны, Общероссийским народным фронтом, фондом "Защитники Отечества" уже удалось решить. Конечно, наверняка возникнут где-то еще вопросы, которые будут требовать донакрутки, но здесь у нас уже отработанная система. Поэтому я уверен, что эту работу мы проведем", - сказал Якушев президенту.

Он отметил, что все законодательные инициативы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей принимаются практически единогласно. "То есть там у нас партийной дискуссии, как правило, нет", - добавил Якушев.