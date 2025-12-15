СПЧ обратился в ЮНЕСКО из-за задержания в Польше археолога Бутягина

Задержание ученого-археолога расценили как "преследование под надуманными предлогами и в политических целях"

Редакция сайта ТАСС

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого-археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает Telegram-канал совета.

"Обращение постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека к гендиректору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани было направлено сегодня за подписью [главы совета] Валерия Фадеева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в российском СПЧ расценивают задержание ученого как "преследование под надуманными предлогами и в политических целях общепризнанного деятеля науки и культуры в связи с осуществлением им своей профессиональной деятельности".

"Просим Вас <…> предпринять усилия по восстановлению прав Бутягина, который как ученый и исследователь стал жертвой нарушений прав человека в области компетенции ЮНЕСКО", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, которое приводит Telegram-канал.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В Эрмитаже Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и возглавляет Мирмекийскую экспедицию Эрмитажа в Керчи. В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла именно о Бутягине.