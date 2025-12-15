Якушев сообщил Путину о росте числа участников СВО в депутатском корпусе ЕР

По итогам единого дня голосования 2025 года мандаты получили 890 участников СВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил об увеличении числа участников специальной военной операции в депутатском корпусе партии. По его словам, по итогам единого дня голосования 2025 года мандаты получили 890 участников СВО, тогда как в 2024 году их было 304.

"Одна из главнейших задач, которую вы поставили перед нами, чтобы в 2025 году в рамках проводимой избирательной кампании как можно больше наших ребят, участников специальной военной операции, приняли участие в избирательной кампании. Здесь я хочу вам доложить, что по итогам единого дня голосования-2025 890 участников специальной военной операции получили мандат", - сказал Якушев, отметив, в 2024 году их было 304.

Якушев сообщил, что на площадке высшей партийной школы было несколько больших образовательных треков. "Точно так же вы обращали внимание на то, что каждый участник специальной военной операции, кто принимает участие сегодня в избирательной кампании, должен иметь своего наставника на всех уровнях - в законодательном собрании региона, административного центра, муниципалитета. Ровно такую работу мы в рамках 2025 года и провели. Поэтому считаем, что результат, который мы получили, это как раз результат такой спланированной работы", - подчеркнул он.