В Москве открыли памятник канцлеру Российской империи Остерману

Мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения государственного деятеля и дипломата

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника канцлеру Российской империи Ивану Остерману состоялось в столичном Всероссийском музее декоративного искусства. В мероприятии приняли участие представители руководства федеральных ведомств и зарубежные дипломаты из нескольких десятков стран, передает корреспондент ТАСС.

Обращаясь к присутствующим, статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов отметил, что мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения "видного отечественного государственного деятеля и дипломата Ивана Андреевича Остермана". "Сегодня мы продолжаем добрую традицию, связанную с увековечиванием памяти выдающихся российских дипломатов. Видим в этом яркое свидетельство признания многовекового вклада внешнеполитической службы нашей страны в формирование благоприятных безопасных внешних условий для поступательного развития нашей Родины", - добавил он.

"Иван Андреевич Остерман посвятил свою жизнь служению отечеству. Поступив на службу уже после опалы Остермана-старшего, Иван Андреевич, благодаря своим талантам и трудолюбию достойно прошел многие ступени дипломатической лестницы, став к концу карьеры канцлером Российском империи", - указал Иванов.

В свою очередь, начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников обратил внимание, что Остерман возглавлял российскую дипломатию более 10 лет, в годы, когда "дипломатический авторитет Российской империи был на высочайшем уровне".

Открытие выставки

Одновременно с памятником во Всероссийском музее декоративного искусства открылась и выставка, посвященная канцлеру Остерману. "Сегодня был открыт памятник Остерману, это точно первый посвященный ему памятник в РФ. И мы открываем выставку. Она так и называется "Канцлер Российской империи", - сказала директор музея Татьяна Рыбкина. По ее словам, в экспозиции собрано более 250 предметов, связанных с выдающимся дипломатом. В качестве партнеров выставки, предоставивших экспонаты, выступили архив Министерства обороны РФ, Российский государственный архив древних актов, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный Русский музей, Музей-усадьба Мураново, музей-заповедник "Новый Иерусалим".

Всероссийский музей декоративного искусства создан в 1981 году, расположен в центре Москвы в бывшей усадьбе графа Остермана. В экспозиции представлены предметы из камня и металла, дерева, керамики, стекла, ткани из разных регионов России. В структуре музея есть просветительский центр, центр моды и дизайна - площадка для дискуссий и творческих экспериментов.