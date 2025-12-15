В КБР в 2026 году обустроят памятник, пешеходные коммуникации и зоны отдыха

На финансирование проектов направят свыше 12,8 млн рублей

НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Памятник погибшим в годы Великой Отечественной, пешеходные зоны и детские площадки обустроят в пяти селах Кабардино-Балкарии в 2026 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

"В станице Солдатской планируется благоустройство объекта культурного наследия регионального значения "Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны", а в Алтуде на улице Хавпачева появятся новые пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, пешеходные тропинки и велосипедные дорожки. В селении Псынадаха Зольского района и станице Александровской Майского района создадут и обустроят детские игровые площадки для активного отдыха", - рассказали в ведомстве.

Также зона отдыха с баскетбольной площадкой и детской игровой зоной появится на площади имени первого президента КБР Валерия Кокова в селении Дыгулыбгей городского округа Баксан.

Работы проведут по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". На финансирование проектов направят свыше 12,8 млн рублей.