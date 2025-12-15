Статья

Борьба с ожирением и телемедицина. Что входит в новую стратегию развития здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в России на период до 2030 года. Что в ней нового, как она изменит подход к профилактической медицине и какие ее основные задачи — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Shutterstock/ FOTODOM

Предриски и риски

Одна из задач новой стратегии — динамическое наблюдение за здоровьем тех граждан, у которых могут сформироваться предриски и факторы риска развития заболеваний. Такой подход позволит своевременно предпринимать профилактические и коррекционные меры и повысить шансы на сохранение здоровья.

Модель в том числе будет использоваться для работы с населением в центрах здоровья, рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Подход предполагает индивидуальный и проактивный характер взаимодействия, направленный на раннее выявление предрасположенностей и факторов риска развития заболеваний", — поделилась Драпкина. Она добавила, что модель позволит разработать персонализированные рекомендации для граждан. Это, в свою очередь, поможет предотвращать развитие заболеваний на ранних этапах.

Кроме того, в новой стратегии прописана борьба с ожирением с детского возраста — как сказала эксперт, это ключевой фактор риска развития множества серьезных заболеваний, в том числе онкологических. "Начало профилактики и борьбы с ожирением с детского возраста критически важно, так как именно в этот период закладываются основы пищевых привычек и физической активности, а значит — база здоровья, что позволяет избежать серьезных проблем со здоровьем в зрелом возрасте", — объяснила важность направления Драпкина.

Ежегодные осмотры

Другое направление, которое есть в стратегии, — активное проведение диспансеризаций. Главная цель — всеобщий охват граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год. Как рассказала Драпкина, для этого работа будет проводиться по нескольким направлениям.

Привлечение работодателей к созданию условий, в которых работники смогут проходить диспансеризации. А еще — осмотры и наблюдение непосредственно на рабочем месте. Как подчеркнула Драпкина, "здоровье трудоспособного населения — основа экономической стабильности и производительности, поэтому внимание к его сохранению имеет приоритетное значение".

Развитие выездных методов работы с гражданами, которые проживают в труднодоступных районах и сельской местности. "Эти методы решают проблему территориальной доступности медицинской помощи, обеспечивая своевременное проведение обследований, предоставление консультаций и реализацию профилактических мероприятий", — отметила эксперт.

Постоянный мониторинг здоровья работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами. "Эффект от реализации таких мер выражается в раннем выявлении профессиональных заболеваний и рисков, снижении числа производственных травм, сохранении и продлении трудоспособности граждан, а также в уменьшении экономических и социальных издержек, связанных с потерей работоспособности и лечением запущенных заболеваний", — добавила эксперт.

Кроме того, в стратегии есть задачи, направленные на повышение рождаемости. Так, планируется расширить охват диспансеризацией мужчин и женщин в репродуктивном возрасте, а также внедрить систематическое сопровождение этой группы населения. "Сохранение и укрепление репродуктивного потенциала нации имеет прямое влияние на повышение рождаемости и обеспечение здоровья будущих поколений россиян", — отметила Драпкина.

А еще стратегия предусматривает здоровое старение и активное долголетие. Эксперт рассказала, что для такой задачи будут проводить профилактические мероприятия и внедрять технологий сбережения здоровья. "Цель направления — не просто лечение болезней, а создание условий для полноценной и активной жизни граждан на протяжении максимально долгого времени", — добавила она.

Среда для сохранения здоровья

Еще одно направление — формирование среды, способствующей сбережению здоровья. Эксперт отметила, что такую задачу будут реализовывать за счет программ — региональных, муниципальных и корпоративных.

Также комфортную среду будут создавать в медучреждениях, которые занимаются профилактикой, ранним выявлением и наблюдением за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями. Как отметила эксперт, эффективная работа организаций в этой области позволит своевременно начать лечение, предотвратить осложнения, улучшить прогноз и повысить качество жизни пациентов.

Кроме того, в новой стратегии отдельная задача уделяется развитию телемедицины — благодаря ей можно проводить дистанционные консультации, скрининги и мониторинг состояния здоровья. Как уточняется в самом документе — "в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта".

Драпкина подчеркнула, что развитие телемедицины значительно повышает доступность и оперативность медицинской помощи, что особенно актуально для жителей удаленных и географически изолированных регионов.

"Применение телемедицинских решений позволяет совершенствовать маршрутизацию пациентов, сокращая необходимость в изнурительных и дорогостоящих поездках к врачам, что, в свою очередь, способствует существенной экономии ресурсов как для системы здравоохранения, так и для самих граждан", — заключила эксперт.

Майя Шкапина