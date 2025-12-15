Якушев: 140 тыс. тонн гуманитарной помощи ЕР направила в Донбасс и приграничье

Все региональные отделения партии приняли в этом участие

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" направила в Донбасс, Новороссию и приграничье порядка 140 тыс. тонн гуманитарной помощи с начала специальной военной операции. Об этом первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С момента начала специальной военной операции "Единая Россия" поставила в наши исторические регионы и в Белгородскую и Курскую области 140 тысяч тонн гуманитарной помощи. Хотел бы отметить, что все без исключения региональные отделения нашей партии приняли в этом участие. Работа продолжается, мы не останавливаемся и будем делать ее столько, сколько необходимо для нашей общей победы", - сказал Якушев.

Также он рассказал и о волонтерской миссии. Так, молодогвардейцы, сторонники партии, однопартийцы работают в госпиталях, помогают пожилым и доставляют гуманитарную помощь. "Эту работу мы тоже будем продолжать ровно столько, сколько необходимо", - добавил Якушев.

"Единая Россия" также работала и над устранением последствий разлива мазута в районе Черноморского побережья.