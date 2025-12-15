Кириенко: в филиале центра "Россия" появятся проекты по развитию Сибири
КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Филиал национального центра "Россия" в Красноярске станет местом, где будут создаваться новые проекты по развитию края и Сибири. Об этом на открытии филиала сообщил первый заместителя руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня национальный центр "Россия" стал таким центром, где проходят самые серьезные и внутрироссийские, международные обсуждения, форумы, симпозиумы. В общем, это место, где гордятся своей историей. И место, где проектируется и создается будущее нашей страны. Точно такую же роль, уверен, будет играть и первый в Сибири филиал национального центра в Красноярске. Здесь тоже будут рождаться новые идеи, новые проекты и по развитию Красноярского края, по развитию Сибири", - заявил Кириенко.
Он также отметил, что главная задача открывающихся филиалов национального центра - продвижение общенациональных ценностей, чувство гордости за страну. "У нас в стране проживают люди 194 национальностей и этнических групп. Уникальность России в том, что это такой вот сплав, создающий единую общность российского народа. И каждый человек, в каком бы филиале национального центра ему не посчастливилось быть, должен почувствовать эту общую гордость и чувство сопричастности к своей великой стране", - подчеркнул он. По словам Кириенко, филиал в Красноярске стал третьим открывшимся в РФ филиалом, первый открылся во Владивостоке.
Филиалы Национального центра "Россия" создаются в регионах по распоряжению президента РФ Владимира Путина для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия". Филиал открылся в здании на левобережной набережной реки Енисей в центре Красноярска. На площади 40 тыс. кв. метров представлены тематические зоны, посвященные достижениям России и Красноярского края.