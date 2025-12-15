Кириенко: в филиале центра "Россия" появятся проекты по развитию Сибири

Первый заместителя руководителя администрации президента РФ также отметил, что главная задача открывающихся филиалов национального центра продвижение общенациональных ценностей, чувство гордости за страну

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Филиал национального центра "Россия" в Красноярске станет местом, где будут создаваться новые проекты по развитию края и Сибири. Об этом на открытии филиала сообщил первый заместителя руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сегодня национальный центр "Россия" стал таким центром, где проходят самые серьезные и внутрироссийские, международные обсуждения, форумы, симпозиумы. В общем, это место, где гордятся своей историей. И место, где проектируется и создается будущее нашей страны. Точно такую же роль, уверен, будет играть и первый в Сибири филиал национального центра в Красноярске. Здесь тоже будут рождаться новые идеи, новые проекты и по развитию Красноярского края, по развитию Сибири", - заявил Кириенко.

Он также отметил, что главная задача открывающихся филиалов национального центра - продвижение общенациональных ценностей, чувство гордости за страну. "У нас в стране проживают люди 194 национальностей и этнических групп. Уникальность России в том, что это такой вот сплав, создающий единую общность российского народа. И каждый человек, в каком бы филиале национального центра ему не посчастливилось быть, должен почувствовать эту общую гордость и чувство сопричастности к своей великой стране", - подчеркнул он. По словам Кириенко, филиал в Красноярске стал третьим открывшимся в РФ филиалом, первый открылся во Владивостоке.

Филиалы Национального центра "Россия" создаются в регионах по распоряжению президента РФ Владимира Путина для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия". Филиал открылся в здании на левобережной набережной реки Енисей в центре Красноярска. На площади 40 тыс. кв. метров представлены тематические зоны, посвященные достижениям России и Красноярского края.