В Югре коренным народам Севера компенсируют покупку лекарств

Сумма компенсации составит 5 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Щукин/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ будет компенсировать представителям коренных народов Севера покупку лекарств по рецептам врачей на сумму до 5 тыс. рублей. Решение принято на заседании правительства Югры, сообщается на едином официальном сайте госорганов региона.

Предложения об актуализации мер поддержки коренных народов Севера поступили на экспертной сессии "Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных малочисленных народов Севера", состоявшейся накануне.

"Проект постановления предусматривает возможность направления средств из окружного бюджета на компенсацию расходов по приобретению лекарственных средств и услуг по погребению. Также проведена индексация материальной помощи одному из родителей на приобретение одежды для детей - она составит 19,6%. Эти меры являются ответом на запросы, которые поступили от представителей коренных малочисленных народов", - отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Компенсация расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей медорганизаций будет равняться сумме фактически понесенных расходов, но не более 5 тыс. рублей. Воспользоваться данной мерой поддержки можно будет один раз в год. Еще одно изменение коснулось затрат на транспортировку тела умершего в труднодоступные и отдаленные населенные пункты, и услуги для захоронения - в случае смерти близкого родственника. Выплата на погребение в размере 20 тыс. рублей будет предоставляться одному из близких умершего на основании его заявления и сведений о смерти через Агентство социального благополучия населения. Ранее такая выплата осуществлялась только на перевозку тела.

Также на 19,6% проиндексирован размер компенсации расходов по приобретению одежды для детей граждан из числа КМНС. Материальная помощь предоставляется одному из родителей один раз в год в сумме фактически понесенных расходов, но не более 8 914 рублей - на каждого ребенка дошкольного возраста; не более 9 538 рублей - на каждого ребенка школьного возраста.

В Югре проживают более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). Это около 2% от всего населения региона. Примерно 4,5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни.