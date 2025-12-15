Яровая призвала учитывать солдат при подсчете жертв геноцида советского народа

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что при 27 млн погибших граждан в годы Великой Отечественной войны нельзя говорить лишь о 8 млн человек, ставших жертвами геноцида

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала при подсчете числа жертв геноцида советского народа учитывать и солдат, которые защищали СССР с оружием в руках.

"Когда мы ведем речь о геноциде, то речь идет об осмысленном истреблении государства и народа. Те, кто защищали Родину, в том числе и дети, с оружием в руках, противостояли геноциду. И отделять их, [будто] мы их не причисляем к жертвам геноцида, на мой взгляд, совершенно неправильно", - сказала Яровая на семинаре для руководителей региональных законодательных органов - членов Совета законодателей на тему "Обеспечение защиты исторической правды".

Депутат подчеркнула, что при 27 млн погибших советских граждан в годы Великой Отечественной войны нельзя говорить лишь о 8 млн человек, ставших жертвами геноцида. "Неправильная арифметика получается, - указала вице-спикер Госдумы. - Мы должны упорно и настойчиво говорить о том, потому что это правда, что 27 миллионов, все погибшие - это жертвы геноцида. Те, кто смог и не смог себя защитить".