Голикова и Мурашко открыли новые медучреждения в четырех регионах

Министр здравоохранения отметил, что каждый из объектов является новой точкой спасения жизни

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко в режиме видеосвязи открыли новые медицинские объекты в четырех регионах РФ для 48 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в режиме ВКС мы открываем новые учреждения здравоохранения в четырех регионах нашей страны. Для почти 48 тыс. жителей Воронежской области, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан откроют свои двери новые поликлиники, а в Кабардино-Балкарской Республике новое приемное отделение получит республиканская клиническая больница, работающая на весь регион. Это еще один вклад в достижение национальной цели "сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", объявленной президентом страны", - сказала Голикова.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко добавил, что каждый из объектов является новой точкой спасения жизни, центром для здорового образа жизни и профилактики, а также обеспечения доступности качественной медицинской помощи для тысяч людей.