Мурашко: у 70% россиян выявлены риски развития неинфекционных заболеваний

Министр здравоохранения РФ отметил, что все эти риски в конечном счете проявляются заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Результаты диспансеризации и профилактических осмотров, которые за 10 месяцев 2025 года прошли уже 76,6 млн человек, говорят о том, что у 70% населения РФ имеются факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В этом году 76,6 млн человек за 10 месяцев уже прошли медицинские профилактические осмотры, и главный результат - мы стали лучше выявлять болезни на ранних стадиях. Так, число впервые выявленных онкозаболеваний удвоилось за последние годы, начиная с 2020. Если ранее на осмотрах выявляли около 37 тысяч, то сейчас на первой-второй стадии выявляется уже 76 тыс. онкозаболеваний на ранней стадии. А вот тревожит нас то, что 70% прошедших обследование имеют хотя бы один фактор риска развития неинфекционных заболеваний: курение, низкую физическую активность, нерациональное питание", - сказал он на открытии новых медучреждений в регионах РФ.

Мурашко также отметил, что все эти риски в конечном счете проявляются заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В России выросло число людей с повышенным артериальным давлением. Такие показатели свидетельствуют как и о повышении выявляемости, так и о росте заболеваемости в целом.