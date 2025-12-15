"Страна": на Украине военком угрожал убить волонтера за сообщение о смерти мобилизованного

На мужа активистки, который работал в военкомате, также оказывали давление с требованием скрыть эту информацию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство военкомата в Закарпатской области Украины угрожало убийством волонтеру Власте Рейпаши и ее семье за то, что активистка сообщила о смерти тяжелобольного мобилизованного. Об этом сообщает издание "Страна".

В сентябре Рейпаши опубликовала информацию, что военнослужащий Вячеслав Бек с тяжелой формой сахарного диабета умер в учебном центре ВСУ. После на мужа активистки, который работал в военкомате, начали оказывать давление с требованием скрыть эту информацию.

"Вначале его (мужа Рейпаши - прим. ТАСС) вызвал к себе первый заместитель военкома полковник Денис Волошин и сказал: "Передай жене: пусть удалит публикацию или изменит ее! Стоят машины, и они иногда взрываются!" - цитирует "Страна" сообщение волонтера в социальных сетях.

Позже руководитель Закарпатского военкомата полковник Андрей Савчук также угрожал, что "примет меры" в отношении семьи Рейпаши, следует из приведенных слов активистки. Впоследствии ее мужа перевели служить в бригаду ВСУ, однако мужчина попытался совершить самоубийство и следующие три недели провел в больнице. Из-за этого его обвинили в самовольном оставлении части.

В сентябре в российских силовых структурах рассказали ТАСС, что среди жителей Украины растет градус ненависти к ВСУ из-за действий сотрудников военкоматов. Собеседник агентства тогда отметил, что с начала СВО украинские военкомы "получили почти безграничную власть вершить человеческие судьбы и на этом обогащаться".