Прожившего 30 лет в Новосибирске крокодила Кузю хотят вернуть на Кубу

Экологический фонд "Компас" попросил российские и кубинские ведомства помочь с первой в России репатриацией редкой рептилии

© Официальная страница во "ВКонтакте" фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас"/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Редкий кубинский крокодил по имени Кузя, который более 30 лет живет у частного владельца в Новосибирске, будет возвращен на историческую родину. Экологический фонд "Компас" попросил российские и кубинские ведомства помочь с первой в России репатриацией редкой рептилии, сообщили в пресс-службе фонда.

"Теперь наша цель - вернуть Кузю туда, где ему действительно место: на Кубу, его историческую родину. Чтобы это стало возможным, экологический фонд "Компас" подготовил обращения в Минприроды России, Росприроднадзор, Госдуму и посольство Кубы. Мы добиваемся, чтобы Кузю приняли в подходящий профильный центр, где ему обеспечат безопасные условия и эксперты смогут сопровождать его переезд", - цитирует пресс-служба слова директора фонда Татьяны Ковалевой.

Крокодил появился у владельца Евгения Фрадкина еще в те времена, когда ограничений на содержание экзотических животных не было, отмечают в пресс-службе. Животное содержится в магазине сантехники и стало местной достопримечательностью. Позднее специалисты определили, что Кузя относится к редкому виду - кубинский крокодил, эндемик Кубы, занесенный в список вымирающих видов.

Хозяин крокодила несколько раз пытался пристроить животное специалистам, но найти подходящее место не получалось. Ситуация обострилась после того, как власти утвердили список животных, которых нельзя держать дома. Владелец согласен отдать Кузю, если ему обеспечат профессиональный уход, отметили в пресс-службе.

"Задача фонда - сделать так, чтобы многолетняя история крокодила Кузи завершилась счастливым финалом и показать, что экология помогает преодолевать геополитические барьеры", - заключили в фонде.

Про перечень животных

С 1 сентября в России вступил в силу обновленный перечень животных, запрещенных к содержанию дома. В список вошли опасные виды: ядовитые змеи и пауки, крупные хищники - волки, гепарды, медведи, а также все виды крокодилов.