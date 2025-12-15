У самарского губернатора появился помощник по территориальной безопасности

Им стал ветеран СВО Рамис Терегулов

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником по территориальной безопасности региона и по привлечению на воинскую службу по контракту ветерана СВО Рамиса Терегулова. Об этом он сообщил на оперативном совещании правительства.

"Рамис Зуфарович Терегулов назначен моим помощником. Он сам является участником спецоперации, дважды награжден орденом Мужества. [Терегулов] добился больших успехов в спорте, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса по спортивной борьбе, по армейскому рукопашному бою, самбо. <…> Он будет нам помогать в организации работы по привлечению на службу по контракту, также в формировании территориальной безопасности региона", - сказал Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что повышение безопасности в регионе является одной из важнейших задач.