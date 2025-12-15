Старейшему жителю Москвы исполнилось 108 лет

В столице живут 416,7 тыс. человек старше 80 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Возраст более 1,2 тыс. жителей Москвы превысил 100 лет, самой старшей горожанке исполнилось 108, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"По статистике на декабрь 2025 года, в Москве живут 416,7 тыс. человек старше 80 лет, из которых 60,8 тыс. - старше 90 лет, а свыше 1,2 тыс. - перешагнули столетний рубеж. Самому старшему жителю столицы исполнилось 108 лет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это женщина.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни москвичей впервые в истории приблизилась к 80 годам. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что столица входит в тройку регионов-лидеров в стране по продолжительности жизни.