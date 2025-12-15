В Поморье создадут стоматологический кабинет для участников СВО

Он будет располагаться в госпитале для ветеранов войн в Архангельске

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Стоматологический кабинет для участников СВО создадут в госпитале для ветеранов войн в Архангельске, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время прямой линии с жителями региона.

В госпитале завершен ремонт, ведутся работы по приемке помещений реабилитационного отделения. В стоматологическом кабинете будет проводиться зубопротезирование с привлечением специалистов областной стоматологической поликлиники. Ремонт и оснащение отделения проводятся за счет средств областного бюджета.

"Госпиталь сейчас проходит стадию серьезной модернизации, ремонта, в том числе там делается современный стоматологический кабинет. Концепция модернизации госпиталя предусматривает, что он должен стать единой точкой сбора всех проблем, связанных с медициной, реабилитацией, протезированием участников СВО. <...>Думаю, со следующего года он станет такой единой площадкой для оказания услуг ребятам, которые возвращаются с СВО или приходят в отпуск", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что ветераны СВО имеют право на бесплатное зубопротезирование в стоматологических поликлиниках системы ОМС. Включено бесплатное зубное протезирование съемными протезами и металлокерамикой.

Эта медицинская услуга финансируется за счет областного бюджета и оказывается в областной клинической стоматологической поликлинике, а также стоматологических поликлиниках в Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме и Вельске.