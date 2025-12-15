В Абхазии наградили победителей российского конкурса "Знание. Лектор"

Наградные кубы из черного мрамора и призы вручила министр просвещения республики Хана Гунба

Редакция сайта ТАСС

© Анжела Кучуберия/ ТАСС

СУХУМ, 15 декабря. /ТАСС/. Первая зарубежная церемония награждения победителей конкурса "Знание. Лектор" от российского общества "Знание" прошло в Сухуме в Абхазском государственном университете (АГУ). 10 победителей, среди которых преподаватели АГУ, журналисты, депутаты, учителя, научные работники, получили наградные кубы из черного мрамора и ценные призы для развития просветительской деятельности, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Церемония началась с исполнения Абхазской государственной хоровой капеллой государственных гимнов Абхазии и России. Затем собравшимся показали фильм о том, как проходила церемония награждения победителей конкурса в Москве.

"Всего четыре года с того момента, как общество "Знание" перезапустилось в России, и уже через четыре года оно начало свою работу в Республике Абхазия, где создано первое зарубежное представительство. Абхазия стала первой страной, которая приняла самое масштабное просветительское событие, которое делает общество "Знание", ну и, конечно же, сразу же после этого представительство организовало наш самый флагманский и один из первых конкурсов, который ведет свою работу с начала перезагрузки. За это время в нем поучаствовало более 60 тыс. человек, каждый год определяется 100 лучших лекторов. Десять победителей из Абхазии - это действительно уникальные по своему характеру и отношению ко всему происходящему люди, это люди, которые капитализировали свои собственные знания и готовы ими делиться с обществом, делая его сильнее", - сказал на церемонии заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.

Ректор Абхазского госуниверситета академик Алеко Гварамия назвал день особенным. "К нам возвращается общество "Знание", уже предлагает очень хорошие планы, в том числе снабженные очень современными техническими средствами. Прошедший конкурс - это первая ласточка в плане нашего сотрудничества, и я очень рад, что представители нашего университета показали себя хорошо, и в числе победителей", - сказал Гварамия.

Министр просвещения Абхазии Хана Гунба вручала награды победителям. Она выразила уверенность в плодотворности взаимодействия с обществом "Знание" и подчеркнула, что ключевым направлением взаимодействия должна стать популяризация богатой истории, выдающихся деятелей, просветителей республики за пределами Абхазии. "Абхазский государственный университет всегда был мощным центром притяжения людей, стремящихся к знаниям, уверена, что его взаимодействие и обществом "Знание" откроет новые двери в мир знаний тем, кто к ним стремится", - сказала она и пожелала всем участникам и организаторам достижения намеченных планов.

О конкурсе

"Знание. Лектор" - флагманский проект Российского общества "Знание". Он способствует развитию просветительской деятельности через выявление талантливых просветителей и создание возможностей для их профессионального роста в этой области. За пять лет конкурс собрал 62 тыс. заявок из 89 регионов России, участниками проведено свыше 17 тыс. лекций. Старт конкурсу для Абхазии дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве.