В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика

Эта находка пополнила коллекцию алмазов интересных и редких минералогических форм

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Алмаз в форме бантика добыли на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельской области, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.

"В Архангельской области на месторождении имени Ломоносова добыт алмаз в форме бантика. Уникальный кристалл имеет массу 2,94 карата. Камень представляет собой сросток шпинелевых двойников - редкую минералогическую форму, возникающую в процессе кристаллизации", - говорится в сообщении.

За сходство с бантом алмаз получил название "Бантик". Находка пополнила коллекцию алмазов интересных и редких минералогических форм.

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения алмазов: имени М. Ломоносова в Приморском округе, его разрабатывает "Севералмаз", и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает "АГД даймондс".