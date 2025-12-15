В Волгограде к созданию реабилитационного центра для ветеранов приступят в 2026 году

Для создания реабилитационного комплекса уже частично закуплено оборудование

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Создание реабилитационного комплекса с протезно-ортопедическим центром на базе Волгоградской областной клинической больницы №3 для ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, начнется в 2026 году. Об этом сообщается на сайте администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"После проведения корректировок мы планируем в первом полугодии 2026 года приступить к созданию первой очереди [реабилитационного комплекса с протезно-ортопедическим центром]. <...> Также рассчитываем в первом полугодии 2026 года приступить к проектированию второго этапа проекта", - сказал Бочаров. Он добавил, что комплекс будет создан на базе Волгоградской областной клинической больнице №3.

Уточняется, что для создания реабилитационного комплекса уже частично закуплено оборудование, в лечении пациентов будет использован передовой опыт Федерального медико-биологического агентства.

Кроме того, в Волгограде уже завершено строительство новой поликлиники с реабилитационным отделением в составе больницы №16, которая будет открыта после лицензирования. Также продолжается строительство новой поликлиники с реабилитационным отделением в Камышине.

Волгоградская область также готовится к строительству основного опорного объекта системы оказания помощи ветеранам боевых действий - многопрофильного центра поддержки. Разработана проектная документация, строительство объекта планируют начать во втором-третьем квартале 2026 года.