Глава Поморья объяснил отключения мобильного интернета мерами безопасности

На прямую линию поступило большое количество обращений от населения по этому поводу

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ограничения работы мобильного интернета в Архангельской области связаны с мерами безопасности, направленными на защиту людей и критически важной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский во время прямой линии с жителями.

В Архангельской области длительное время был отключен мобильный интернет 11 и 12 декабря, на прямую линию поступило большое количество обращений от населения по этому поводу.

"Здесь на весах есть две ценности. С одной стороны - удобство жизни, получения услуг через онлайн-сервисы, к которым мы привыкли и которыми активно пользуемся. С другой стороны - это вопросы обеспечения безопасности, - сказал Цыбульский. - Как любой житель России и Архангельской области, я понимаю, какие неудобства приносят ограничения интернета, но прошу относиться с пониманием. Мы следим за тем, чтобы ограничения были минимальными по времени. Но это мера, которая необходима и связана исключительно с вопросами обеспечения безопасности".

Решения о временных ограничениях принимаются федеральными уполномоченными органами в оперативном режиме. При этом, как отметил губернатор, фиксированный доступ к интернету, в том числе Wi-Fi, осуществляется в обычном режиме, звонки и СМС на сетях связи сотовых операторов доступны без ограничений.

При содействии Министерства связи и информационных технологий Архангельской области для пользователей организован бесплатный доступ к интернету по Wi-Fi во всех отделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг региона в часы работы учреждений.