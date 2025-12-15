Порядка 40% опрошенных уральцев планируют подрабатывать в новогодние праздники

Чаще всего дополнительный доход планируют направить на повседневные расходы (42%), говорится в исследовании сервисов "Авито Реклама" и "Авито Подработка"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 40% опрошенных жителей Уральского федерального округа (УрФО) планируют подрабатывать в новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании сервисов "Авито Реклама" и "Авито Подработка", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Согласно исследованию "Авито Рекламы" и "Авито Подработки", 40% опрошенных жителей УрФО планируют подрабатывать в новогодние праздники: из них 14% уже точно определились, а еще 26% рассматривают такую возможность. Чаще всего дополнительный доход планируют направить на повседневные расходы (42%), сбережения (29%) и покупку подарков близким (20%)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в праздничные дни работодатели планируют увеличить число смен в сферах торговли и логистики - складские смены, комплектовка и упаковка заказов, кассовое обслуживание, выкладка товаров, курьерские и линейные позиции. Такие предложения, как правило, предусматривают повышенную оплату за работу в пиковые дни, что делает их особенно привлекательными в праздничный период.

По данным "Авито Подработки", в регионах Урала в ноябре по сравнению с октябрем значительно увеличилось количество предложений частичной занятости для специалистов складов - на 87% за месяц, средний уровень предлагаемого вознаграждения для специалистов склада превысил 105 тыс. рублей в месяц. Также активнее стали искать и кассиров: число предложений выросло на 23%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило свыше 51 тыс. рублей в месяц. Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре к Новому году на 80% выросло число предложений подработки для строителей и специалистов по ремонту, средний уровень вознаграждения в этой сфере превышает 115 тыс. рублей в месяц. В Курганской и Тюменской областях стали чаще предлагать подработку работникам розничной торговли.