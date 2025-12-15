В ГКБ Пятигорска впервые использовали биоразлагаемые стенты

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ивана Болотова, такие конструкции обеспечивают быструю реабилитацию пациентов

ПЯТИГОРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Врачи городской клинической больницы (ГКБ) города-курорта Пятигорска впервые имплантировали 50 биоразлагаемых стентов пациентам с ишемической болезнью сердца. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ Иван Болотов.

"В этом году у нас появилось 50 биоразлагаемых стентов. Технология новая, поэтому пока показана не всем пациентам, но со временем спектр показаний будет расширяться. Главная положительная особенность таких стентов - они со временем рассасываются, что дает ряд преимуществ: упрощается проведение повторных операций или вмешательств, сокращается реабилитационный период и снижаются требования к длительному приему дезагреганов", - сообщил Болотов.

По его словам, биоразлагаемые стенты обеспечивают быструю реабилитацию пациентов. "Обычные металлические стенты часто требуют длительного приема дезагреганов, что повышает риск кровотечений и других осложнений. Биоразлагаемые конструкции позволяют минимизировать потребность в таких препаратах, меньше травмируют стенку сосуда и в целом обеспечивают более быструю реабилитацию пациента. Для нашего центра внедрение этих стентов является существенным прорывом", - добавил спикер.

Он также отметил, что в 2025 году в ГКБ также провели три уникальные операции. "Мы выполнили три эндоваскулярных протезирования аортального клапана. Такие методики расширяют возможности лечения пациентов с высоким операционным риском и сокращают сроки восстановления по сравнению с открытой хирургией", - рассказал Болотов.