Жительницы ЛНР смогут проходить процедуру ЭКО по полисам ОМС

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Жительницы Луганской Народной Республики смогут проходить процедуру ЭКО, соответствующая программа на период до 2030 года по охране материнства и детства утверждена региональным правительством. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"В рамках региональной программы планируется предусмотреть мероприятия по оказанию медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы ОМС", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко.

Программу разработали в соответствии с нацпроектом "Семья", она нацелена на расширение возможностей предоставления качественной медицинской помощи, оказываемой детям, беременным, а также семьям, готовящимся к пополнению.

Планируется усилить структуру женских консультаций, в том числе в сельской местности, дополнительно оснастить современной медтехникой родильные отделения, а также детские поликлиники и больницы.

Также в регионе намечено расширение профилактических осмотров. Ожидается, что к 2030 году до 50% жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет будут проходить диспансеризацию для оценки состояния репродуктивного здоровья.

По данным Минздрава ЛНР, средний возраст женщин, родивших первенца, составляет 20-29 лет, что свидетельствует об откладывании деторождения на более поздний возраст и увеличении среднего возраста первородящих женщин.