Мишустин призвал сделать высшее образование в РФ профессионально ориентированным

Премьер также отметил рост числа учащихся в колледжах по всей стране

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Высшее образование в России необходимо сделать профессионально ориентированным, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Он упомянул, что тысячи предприятий объединяются в подобные кластеры, своим заказом они формируют программу обучения молодых специалистов. Премьер также отметил рост числа учащихся в колледжах по всей стране.

"И мы в этом смысле, меняя программу (среднего профессионального образования - прим. ТАСС), также должны подойти к высшему образованию - сделать его профессионально ориентированным туда, где основные инвестиции, государственные программы, национальные проекты. Я надеюсь на то, что в ближайшее время мы увидим результаты", - сказал Мишустин.

По его словам, результатом должно стать в первую очередь выполнение национальных целей развития. Премьер отметил, что запущенные в России нацпроекты направлены и на то, чтобы сбалансировать программу подготовки кадров, саму систему образования.

Мишустин также упомянул большое число специалистов с высшим образованием, чьи специальности не были востребованы на предприятиях и в организациях.

"То, что мы сделали прогноз, помогло все переориентировать. Это в первую очередь прогноз в кадрах на пятилетку в национальном проекте "Кадры" по фактическому классификатору специальностей. Оказалось, что больше 70% рабочих специальностей сегодня нужны стране. И тот государственный заказ, который есть, да и инвестиции частных предприятий нуждаются в этих профессионалах", - добавил премьер.