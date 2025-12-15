В ЛНР открыли фотовыставку в честь погибших в Донбассе и Новороссии журналистов

На фотостендах, установленных в луганском сквере имени Героев Великой Отечественной войны, представлены истории 19 сотрудников региональных и федеральных СМИ

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Фотовыставку "Погибли за правду" о сотрудниках СМИ, погибших при освещении военного конфликта в Донбассе и Новороссии, открыли в Луганске в День памяти журналистов, передает корреспондент ТАСС.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов России и отмечается ежегодно 15 декабря. На фотостендах, установленных в луганском сквере имени Героев Великой Отечественной войны, представлены истории 19 сотрудников региональных и федеральных СМИ, погибших при работе в зоне боевых действий. Над созданием фотовыставки работало луганское отделение Союза журналистов России совместно с информресурсом "Регнум". Выставка будет развернута до конца декабря.

Первый замруководителя администрации главы ЛНР Анна Рослякова отметила, что погибшие журналисты выполняли важнейшую миссию. "Молодые, вся жизнь впереди, но, несмотря на свою молодость, они понимали, что должны быть в строю и должны отстаивать свой информационный фронт - показывать правду, развенчивать мифы, противостоять той информационной пропаганде, которая идет с вражеской стороны", - сказала она журналистам.

Замглавного редактора отдела информационных ресурсов "Новые территории" агентства "Регнум" Ирина Вьюнова уточнила, что фотовыставке "Погибли за правду" предшествовал одноименный проект, запущенный агентством в начале года совместно с Союзом журналистов РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Данные о погибших журналистах все это время выходили на ресурсах Луганского информационного центра, Донецкого агентства новостей, Херсонского агентства новостей и Запорожского агентства новостей. "Мы выбрали формат портретов, потому что ни один жанр изобразительного художественного искусства не передает настолько этот крик, глубину души, который мы хотели запечатлеть", - сказала она журналистам, уточнив, что проект "Погибли за правду" уже рассказал о судьбе 64 человек, связанных со СМИ и погибших в ходе конфликта.

В Луганске прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Донбассе журналистам, установленном в сквере имени Героев Великой Отечественной войны. Цветы возложили представители властей, СМИ региона, молодежь и общественники.