В Луганске открыли первый в ЛНР "Центр здоровья"

Он оснащен высокотехнологичным оборудованием

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Первый в Луганской Народной Республике высокотехнологичный "Центр здоровья" открылся в Луганске на база луганской республиканской больницы №2, сообщает правительство региона.

"В Луганской республиканской больнице №2 открылся первый в ЛНР "Центр здоровья". Центр оснащен уникальным высокотехнологичным оборудованием, ремонт в кабинетах был выполнен за счет средств регионального Минздрава. <…> На базе "Центра здоровья" работают высококвалифицированные специалисты: терапевты, диетологи, специалисты по лечебной физкультуре, а также психологи, которые готовы оказать всестороннюю поддержку", - сказано в сообщении.

По словам главы регионального Минздрава ЛНР Наталии Пащенко, в "Центре здоровья" намерены продвигать здоровый образ жизни, а также мотивировать людей к ЗОЖ. "Мы будем вести информирование и обучение граждан об основах правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек. Предоставлять индивидуальные рекомендации и планы по переходу на здоровый образ жизни с учетом особенностей каждого человека", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.

Пащенко уточнила, что жители ЛНР смогут обратить в центр самостоятельно, а также по направлению от специалиста больницы, к которой они прикреплены.