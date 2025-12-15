В Южной Осетии сын погибшего бойца попросил Деда Мороза помочь сослуживцам отца

По словам пресс-секретаря главы закавказской республики Натальи Басиковой, мальчик также пожелал в своем письме, чтобы настал мир во всем мире

ЦХИНВАЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Сын погибшего в зоне специальной военной операции бойца из Южной Осетии Рустама Табуева попросил у Деда Мороза гуманитарную помощь для сослуживцев отца - бойцов батальона "Шторм. Осетия". Как сообщила ТАСС пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Басикова, письмо мальчика в рамках благотворительной акции "Моя новогодняя мечта" снял с елки желаний президент Южной Осетии Алан Гаглоев и обещал исполнить.

"Президент принял участие в ежегодной благотворительной акции "Моя новогодняя места" в рамках которой снял с елки желаний 10 писем детей Деду Морозу с новогодними желаниями. Среди них было трогательное письмо от сына погибшего в зоне СВО Рустама Туабуева - Дмитрия", - сказала Босикова.

Она отметила, что мальчик пожелал в своем письме, чтобы настал мир во всем мире, а попросил у Деда Мороза: "Если можно, помогите отправить гуманитарную помощь сослуживцам моего папы в батальон "Шторм. Осетия" (полк Исса Плиева), от моего имени". Глава государства заявил, что новогоднее желание мальчика будет исполнено.

По словам собеседницы агентства, помимо главы государства еще 25 писем с желаниями сняли с елки сотрудники администрации президента.

Рустам Табуев - уроженец Южной Осетии, бывший военнослужащий 4-й российской военной базы. После ухода из армии он заключил контракт с добровольческим батальоном "Шторм. Осетия". 24 июня 2024 года при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции Рустам пал смертью храбрых. У него остались двое детей.

О новогодней акции

В Южной Осетии 15 декабря стартовала ежегодная благотворительная акция "Моя новогодняя мечта", организованная администрацией президента республики совместно с гостелевидением ГТРК "Ир". В этом году в акции приняли участие дети погибших в ходе СВО бойцов, а также учащиеся первых-четвертых классов Цхинвальской и Дзауской школ-интернатов и воспитанники Ленингорского детского дома. Всего, как уточнили ТАСС организаторы, в акции принимают участие около 300 детей.

В числе первых, кто взялся исполнить новогодние желания детей, также были премьер-министр Константин Джуссоев, спикер парламента Алан Маргиев, глава "Банка Алании" Солан Бекоев, а также другие представители органов власти Южной Осетии, предприниматели и неравнодушные жители республики.