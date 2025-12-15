Коков проведет прямую линию с жителями КБР 24 декабря
13:45
НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Прямую линию с жителями КБР проведет глава республики 24 декабря. Об этом Казбек Коков сообщил в Telegram-канале.
"Поручил членам правительства и руководителям муниципальных администраций внимательно следить 19 декабря за ходом прямой линии президента России Владимира Путина. 24 декабря так же проведу прямую линию - отвечу на актуальные вопросы жителей Кабардино-Балкарии", - написал Коков.