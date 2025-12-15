Шереметьевские таможенники обнаружили коллекционные монеты на 700 тыс. рублей

Мужчина пытался незаконно провезти 140 незадекларированных серебряных монет с изображением панды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили незадекларированные коллекционные монеты стоимостью 700 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Шереметьевские таможенники обнаружили коллекционные монеты стоимостью более 700 тыс. рублей у пассажира, который следовал по маршруту Гуанчжоу - Санкт-Петербург транзитом через Москву", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФТС, в ходе рентгеноскопии багажа инспектор обратил внимание на предметы, схожие с монетами. По системе оповещения 56-летний иностранец, владелец багажа, был вызван в комнату таможенного досмотра, однако он не явился, и его чемодан был помещен в место временного хранения. Спустя четыре дня мужчина вернулся за багажом. Оказалось, что он пытался незаконно провезти 140 незадекларированных серебряных монет с изображением панды. При этом пассажир признался, что нарушил правила.

"Экспертиза подтвердила, что монеты выполнены из серебра и могут являться предметом коллекционирования", - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, добавили в ФТС.