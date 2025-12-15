В ГКБ Пятигорска прошли лечение более 20 тыс. человек в 2025 году

ПЯТИГОРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 23 тыс. пациентов приняли в Городской клинической больнице (ГКБ) города-курорта Пятигорска в 2025 году, что более чем на тысячу человек больше, чем в 2024 году. В 2025 году в больнице провели несколько новых видов операций, сообщила главный врач ГКБ Инна Антонян на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Проводится огромная работа по спасению жизней. Только за этот год мы вылечили более 23 тысяч человек, это огромный пласт работы ночью и днем. Это не только региональный сосудистый центр, у нас также очень серьезное отделение нейрохирургии, травматологии и ортопедии, где меняют практически все суставы, проводят протезирование. Также у нас развиваются терапия, эндокринология, урология, где проводятся тоже очень серьезные операции", - сообщила Антонян.

Как добавили в пресс-службе ГКБ, в 2024 году лечение прошли порядка 22 тыс. человек.

Руководитель Регионального сосудистого центра города Пятигорска Олег Агабеков в ходе пресс-конференции также отметил, что в 2025 году были проведены тысячи операций пациентам с тяжелыми заболеваниями.

"За 2025 год выполнено около 4 000 инвазий, около 1 800 стентирований, имплантировано 500 кардиостимуляторов, сделано более 200 аортокоронарных шунтирований. Ранее пациентов с этими заболеваниями невозможно было довезти до Ставрополя ввиду тяжести их состояния, а сейчас есть возможность провести операцию в Пятигорске", - сообщил Агабеков.

По его словам, в 2025 году в больнице внедрили несколько новых видов операций. "В этом году введены несколько видов высокотехнологичных операций в рентгенхирургии - ротационная атерэктомия периферических сосудов - это операции на нижних конечностях. Установлено три аортальных клапана эндоваскулярным методом - это достижение для нас, всего в России проводят порядка 2,5 тысячи таких операций. В отделении аритмологии в этом году начали имплантировать кардиовертер-дефибрилляторы, ранее это тоже делали только в федеральных центрах", - добавил спикер.