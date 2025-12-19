Статья

С Новым годом, с новым штрафом, или Как весело отметить праздники без проблем с законом

До скольких часов разрешено шуметь в новогоднюю ночь, грозит ли штраф за бокал шампанского на улице и какова цена самостоятельной вырубки ели и халатного обращения с пиротехникой — читайте в материале ТАСС

Новогодние праздники — время, когда ожидание чуда и всеобщее веселье нередко соседствуют с ростом административных правонарушений и криминальных рисков. Эксперты Народного фронта подготовили для граждан свод ключевых правил, напоминая о необходимости соблюдения правовых и общественных норм. Речь идет не только о запретах, но и о разумном подходе к организации праздника, который позволит избежать конфликтов с законом, штрафов и трагических случайностей.

Соблюдение тишины и правил общественного порядка

Как отмечает юрист Народного фронта Елена Рудакова, новогодняя ночь имеет особое значение для граждан, однако это не отменяет ответственности за свои действия. "Очень важно, чтобы ваш праздник не создавал проблемы окружающим", — подчеркнула эксперт.

Она напомнила о ключевых нарушениях, влекущих административную ответственность.

Шум в неустановленное время: единого федерального закона, регламентирующего "тихий час" в новогоднюю ночь, не существует. Нормативные акты действуют на региональном уровне. Если в регионе нет специальной "новогодней поправки", то ограничения на шум (как правило, с 23:00 до 07:00) действуют в обычном режиме.

запрещено и наказывается штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей. Незаконная вырубка елей: самостоятельная рубка этих лесных насаждений грозит штрафом от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. При использовании техники — бензопилы или автомобиля — сумма штрафа может возрасти до 5 тыс. рублей.

Нетрезвое вождение

Юрист Народного фронта Руслан Авдеев акцентировал внимание на одной из самых серьезных угроз — вождении в нетрезвом виде. За первое такое нарушение предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение может повлечь штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, лишение прав на три года и возможную уголовную ответственность, включая лишение свободы до двух лет.

Эксперт призвал даже на следующий день после празднования воспользоваться такси или общественным транспортом, так как алкоголь может сохраняться в организме. "Соблюдайте ПДД, уважайте соседей, аккуратно обращайтесь с пиротехникой — и Новый год оставит только приятные воспоминания!" — подчеркнул он.

Безопасное использование пиротехники

Адвокат Народного фронта Юрий Иванов назвал фейерверки источником повышенной опасности. Нарушение правил их использования может привести к тяжелым травмам, пожарам и гибели людей, указал он.

За сам факт нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же последствиями стали пожар или причинение легкого вреда здоровью, штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Эксперт напомнил базовые правила: запускать пиротехнику могут только лица старше 16 лет; в радиусе 30 м не должно быть зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов; необходимо предупреждать окружающих о предстоящем запуске.

Повышенные криминальные риски

Эксперт "НФ.Аналитика" Галактион Кучава указал на парадокс новогодних каникул: всеобщее расслабление граждан сочетается с повышенной активностью злоумышленников.

По его словам, в период праздников резко возрастает число:

карманных краж и мошенничества в местах массового скопления людей;

краж из автомобилей, припаркованных у лесных массивов для прогулок или у крупных торговых точек;

киберпреступлений: фишинговых рассылок (о подарках, акциях и др.), мошеннических звонков, обмана при онлайн-покупках;

случаев с обманом при продаже алкоголя, пиротехники и "контрафактных" подарков.

Для минимизации рисков эксперт рекомендует проявлять повышенную бдительность, не оставлять ценности в автомобиле, пользоваться только проверенными банкоматами, парковаться на освещенных охраняемых стоянках, не совершать покупки на незнакомых сайтах без проверки, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не сообщать коды из SMS третьим лицам.

"Единственным надежным способом защиты остается сочетание разумной осторожности и планирования. Заранее продумывайте маршруты, суммы трат, способы оплаты и информируйте близких о своих планах. Праздник должен быть безопасным!" — подчеркнул Кучава.

Психологический подход к планированию праздника

Клинический психолог, эксперт Народного фронта Марианна Абравитова советует подойти к организации отдыха осознанно. "Если вы знаете за собой, что в стрессе можете выпить лишнего, планируйте все заранее", — рекомендует она.

Эксперт предлагает ряд превентивных мер:

покупка ели только на официальных рынках или оформление разрешения на ее вырубку;

замена рискованных действий на безопасные альтернативы (например, купите лотерейный билет, сходите на ледовое шоу или запускайте фейерверки в организованной зоне);

"назначение" в компании трезвого друга, который будет отвечать за безопасность.

"Гнаться за идеальностью не стоит, позвольте себе неидеальный праздник, снизьте планку ожиданий — лучше спокойный, безопасный вечер, чем самый яркий, который может закончиться в отделении полиции или больнице", — заключила Абравитова.

Эксперты Народного фронта едины во мнении, что соблюдение этих несложных правил позволит сделать новогодние каникулы по-настоящему радостными и безопасными для всех.

Динара Сурмеева