Замглавы Минстроя призвал ускорить замену лифтов по спецсчетам

Александр Ломакин пояснил, что если лифт своевременно не заменен, то существует риск дальнейшего его безопасного использования

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Замену лифтов в России по спецсчетам необходимо ускорить. Такое мнение на выездном совещании Совета Федерации по реализации дорожной карты развития лифтовой отрасли высказал первый заместитель строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"В этой части хотелось бы попросить коллег с регионами повзаимодействовать, пообщаться. Нам надо ускорить работу именно по спецсчетам. Я здесь вижу как раз узкое место. Надо для начала провести информационную работу с жителями, объяснить им, что если их лифты не будут заменены, то эти лифты, будут отключены", - сказал Ломакин.

Если лифт своевременно не заменен, то существует риск дальнейшего его безопасного использования, пояснил он.

Ситуация с изношенными лифтами хуже всего развивается в домах, которые собирают средства на капитальный ремонт на специальных счетах, отметили ранее в Общественном совете при Минстрое. Темпы закупки нового оборудования в них более чем в 20 раз ниже, чем общероссийские в основном из-за того, что накопленных на счете денег не хватает на своевременное приобретение лифта. При этом дома со спецсчетами занимают 11% от всего многоквартирного фонда РФ, в них проживают более 5 млн россиян.