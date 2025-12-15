Ассоциация юристов России назвала дату конкурса для победителей юрдиктанта

Конкурс является дополнительным этапом Всероссийского правового диктанта и направлен на поддержку талантливых студентов, ориентированных на карьеру в юридическом консалтинге

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ассоциация юристов России (АЮР) и адвокатское бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры (АБ ЕПАМ) объявили дату конкурса для студентов - победителей Всероссийского юридического диктанта, он пройдет 29-30 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЕПАМ.

"Адвокатское бюро ЕПАМ совместно с Ассоциацией юристов России объявили дату проведения ежегодного конкурса для студентов юридических факультетов российских вузов "Профи диктуют". В этом году онлайн-тестирование состоится 29-30 января 2026 года на платформе https://юрдиктант.рф", - сообщили в пресс-службе.

Конкурс является дополнительным этапом Всероссийского правового (юридического) диктанта и направлен на поддержку талантливых студентов, ориентированных на карьеру в юридическом консалтинге.

К участию в конкурсе "Профи диктуют" допускаются студенты юридических факультетов российских вузов, соответствующие установленным критериям и набравшие 90 и выше баллов в категориях "Бизнес" или "Профессиональный" в рамках Всероссийского правового (юридического) диктанта. В рамках конкурса участникам предстоит ответить онлайн на 35 вопросов, подготовленных практикующими юристами АБ ЕПАМ, и набрать максимальное количество баллов.

"По итогам конкурса только три победителя получат единовременную стипендию от АБ ЕПАМ. Общий призовой фонд составляет 500 000 рублей. Лучшие участники также смогут претендовать на прохождение стажировки в бюро", - заключили в пресс-службе ЕПАМ.

Очный этап IX Всероссийского правового (юридического) диктанта завершился 12 декабря. Он начался 3 декабря, испытуемым прилагалось ответить на 33 вопроса в течение часа. Проверить свою правовую грамотность мог любой желающий. Диктант проводился не только на русском, но и на английском, китайском, португальском, арабском и испанском языках. За предыдущие годы диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, приняли участие соотечественники из более чем 175 стран. Организатором является Ассоциация юристов России. В 2023 году участниками аналогичного тестирования стали 1 137 280 граждан, проживающих в России и за рубежом, тест прошли свыше 30 тыс. соотечественников из 152 стран.