Жителям поврежденных из-за атаки БПЛА домов в Афипском выплатят по 15 тыс. рублей

Необходимые документы для выплаты уже собирают

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Жители домов, поврежденных в результате атаки БПЛА на поселок Афипский в Краснодарском крае, получат выплаты в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В Афипском собирают документы для выплаты финансовой помощи жителям, пострадавшим из-за атаки БПЛА. <…> Сумма выплат составит по 15 тыс. рублей на одного человека", - говорится в сообщении.