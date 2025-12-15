Родителей и опекунов детей-инвалидов освобождают от обязательных работ

По действующей статье 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях обязательные работы не применяются к женщинам с детьми в возрасте до трех лет

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Чепурченко/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов.

Изменения внесены в статью 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (обязательные работы). По действующей статье обязательные работы не применяются к женщинам с детьми в возрасте до трех лет. Теперь норма распространится на одиноких отцов таких детей, а также на усыновителей, опекунов и попечителей.

Кроме того, от обязательных работ освобождаются матери или одинокие отцы, усыновители, опекуны и попечители детей-инвалидов.

Помимо этого, в КоАП прописывается право судебного пристава-исполнителя на обращение в суд с ходатайством об освобождении от обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей до трех лет или детей-инвалидов, а также лиц, которым назначено такое наказание, в случае признания их инвалидами I или II группы, наступления беременности или тяжелой болезни. Сейчас указанные граждане вправе обращаться с ходатайством самостоятельно. Однако некоторые не могут сделать это самостоятельно в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств.

Корреспондирующие изменения также вносятся в закон "Об исполнительном производстве".