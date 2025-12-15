В Москве на Северном речном вокзале открылся каток

Его общая площадь превысила 9 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Каток общей площадью ледового покрытия более 9 тыс. кв. м открылся на Северном речном вокзале в Москве. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Северный речной вокзал после реставрации стал одним из любимых мест отдыха у жителей и гостей столицы. На протяжении 5 лет здесь проходят культурные мероприятия, каждую зиму обустраиваем каток в рамках проекта "Зима в Москве". В 2024 году его посетили более 31 тыс. человек", - сказал он.

По словам Ликсутова, в этом сезоне лед покрыл большую часть парковой зоны, а общая площадь катка превысила 9 тыс. кв. м. Находиться на льду смогут одновременно порядка 1,5 тыс. человек. Для посетителей открыли кафе и павильоны с горячими напитками и едой. Также здесь будет работать зимняя ярмарка.

Каток работает со вторника по воскресенье (понедельник - технический день). Дневные сеансы - с 10:00 до 15:00, вечерние - с 17:00 до 22:00. С пятницы по воскресенье вечерний сеанс длится на 1 час дольше, до 23:00. Для посещения катка нужна предварительная регистрация.