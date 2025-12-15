Российские вузы представили во Вьетнаме свои образовательные возможности

Ежегодно РФ выделяет образовательную квоту для 1 тыс. граждан республики на получение бесплатного высшего профессионального образования

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские вузы представили свои образовательные возможности вьетнамским студентам и школьникам на открывшейся в Русском доме в Ханое тематической выставке "Вузы России - лучший выбор". Экспозиция стала частью долгосрочного проекта "Вузы России", реализуемого представительством Россотрудничества во Вьетнаме.

Проведение таких выставок находит самый живой отклик у вьетнамской аудитории, отметил во вступительном слове директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ханое Владимир Мурашкин. "Такие образовательные роуд-шоу помогают талантливой вьетнамской молодежи лучше сориентироваться в образовательном пространстве нашей страны, сделать более осознанный выбор направления обучения, университета и региона, где они будут учиться", - сказал директор РЦНК. Воспользоваться возможностью получить бесплатное высшее профессиональное образование ежегодно может 1 тыс. граждан Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) в соответствии с образовательной квотой, выделяемой Вьетнаму правительством РФ, указал Мурашкин.

В этот раз на встречу в Русском доме приехали представители шести ведущих университетов России, чтобы рассказать школьникам, студентам и их родителям о возможностях обучения, стипендиях и программах подготовки для иностранных абитуриентов. В мероприятии, которое продлится до 18 декабря, принимают участие Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Московский авиационный институт, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Российский университет транспорта, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Томский политехнический университет.

Директор Русского дома акцентировал внимание на том, что за долгие годы российско-вьетнамского сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров в вузах бывшего СССР, а затем и России высшее образование получили свыше 50 тыс. граждан СРВ. С участием специалистов из России в самом Вьетнаме была создана система профессионально-технического обучения, порядка 100 тыс. вьетнамских рабочих прошли специализированную подготовку на ведущих российских предприятиях.