Экс-глава "Укрэнерго" при увольнении выдал себе премию почти $1 млн

Владимир Кудрицкий сорвал строительство укрытий, довел компанию до технического дефолта, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко

Владимир Кудрицкий © Ed Ram/ Getty Images

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий при увольнении выдал сам себе "премию" в размере почти $1 млн. Об этом заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по ЖКХ и энергетике Алексей Кучеренко.

"Кудрицкий, когда уходил из компании, выписал себе 40 млн гривен премии. В августе прошлого года человек, который покинул компанию по собственному желанию, который сорвал [строительство] укрытий, довел до технического дефолта, все эти скандалы с солнечными станциями [брата замглавы офиса Зеленского Ростислава] Шурмы и с воровством, он выписал себе такую премию", - сказал Кучеренко в эфире телеканала "Киев-24".

Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 года и был уволен 2 сентября 2024 года. После этого подали в отставку два иностранных члена совета директоров "Укрэнерго", заявив о нарушении принципов корпоративного управления в компании. Уже тогда говорили, что это могло быть связано с конфликтом Кудрицкого с бывшим министром. Тогда депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что реальной причиной могло стать желание "отдельных лиц в офисе Владимира Зеленского" сосредоточить в своих руках все финансовые потоки в этой сфере.

Сейчас Кудрицкий является фигурантом дела о коррупции. В конце октября этого года он был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований Украины, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что экс-глава "Укрэнерго" и его подельник, бизнесмен Игорь Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. За Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн гривен (около $325 тыс.). Сам он заявлял, что власти пытались переложить на него ответственность за плохую подготовку энергосистемы страны к зиме.