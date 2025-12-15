В КБР для детей участников СВО и сирот подготовили более 25 тыс. подарков

Также новогодние подарки направят детям подшефных районов Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Больше 25 тыс. подарков подготовили для детей участников СВО, сирот и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

"Сохраняем формат последних лет - программа больше акцентирована на детей. <…> Подготовили и подарки - в количестве более 25 тыс. Их, конечно же, получат дети участников и ветеранов СВО, дети-сироты, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - сообщил Коков по итогам оперативного рабочего совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов.

Также новогодние подарки направят детям подшефных районов Херсонской области. Кроме того, подготовят гуманитарный груз участников специальной военной операции.

Ранее на заседании правительства региона пояснили, что главная новогодняя елка в Кабардино-Балкарии пройдет 25-30 декабря, а также 2-5 января. Детям покажут сказочные музыкальные представления с конкурсами, викторинами и творческими заданиями. Состоится праздник в государственном Музыкальном театре.