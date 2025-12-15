В России унифицировали подход к розыску уклоняющихся от принудительных работ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к Уголовно-исполнительному и Уголовно-процессуальному кодексам, унифицирующие подходы к розыску и заключению под стражу по решению суда осужденных, уклонившихся от отбывания принудительных работ. Одновременно вводится норма, согласно которой, если осужденный при хорошем поведении из-за форс-мажора не может вовремя вернуться в исправительный центр после отпуска, срок возвращения может быть продлен решением уголовно-исполнительной инспекции.

Согласно поправкам, теперь во всех случаях уклонения от наказания - отказа как получать предписание о нем, так и направиться к месту принудительных работ, вернуться в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда, самовольного отъезда из такого центра или другого определенного для наказания учреждения - нарушителей будет объявлять в розыск территориальный орган ФСИН. Остальная процедура сохранится - уклонившихся после этого можно задерживать на 48 часов (с продлением до 30 суток по решению суда), а суд может принять решение о замене принудительных работ на реальный срок заключения.

В то же время смягчаются условия для возвращения осужденного в исправительный центр "в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих обратный выезд <...> в установленный срок". В этом случае "по постановлению уголовно-исполнительной инспекции по месту пребывания осужденного срок возвращения в исправительный центр может быть продлен до пяти суток". При этом потребуется обязательное срочное уведомление исправительного центра о произошедшем.