В Запорожской области завершили капремонт и обустройство 60 км дорог

В регионе проводится работа по приведению всех транспортных артерий к общероссийским стандартам

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили капитальный ремонт и обустройство 60 км дорог в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области завершен капитальный ремонт и обустройство еще 60 км дорог. Силами государственной компании "Автодор" закончено обновление участка трассы Черниговка - Новополтавка - Семеновка - Басань - маршрут к школам, больнице и другим социальным объектам, всего девять километров. Капремонт на 21 км дороги Старопетровка - Новопетровка - Куликовское - коридор, связывающий Бердянск с Азовским побережьем и ДНР, более 30 км трассы Токмак - Черниговка - участок, объединяющий шесть населенных пунктов", - написал губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе проводится работа по приведению всех транспортных артерий к общероссийским стандартам.