Сенатор Шевченко: регионам нужно повысить темпы замены лифтов

СФ во взаимодействии с Минстроем прорабатывает вопросы оказания поддержки и помощи регионам, сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Регионы должны повысить темпы замены лифтов в многоквартирных домах, чтобы уложиться в установленные сроки - до 2030 года. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

По данным сенатора, до 2030 года замене подлежит 109 тыс. лифтов - это порядка 18% от общего количества в России.

"Задача перед регионами стоит очень сложная. Чтобы уложиться в установленные сроки - регионам необходимо завершить инвентаризацию лифтового парка в жилищном фонде, <…> повысить темпы замены лифтов (сегодня они составляют 12,8% от плановых значений), решить проблему замены лифтов в домах со спецсчетами", - сказал он на совещании, посвященном подведению итогов реализации плана мероприятий по развитию лифтовой отрасли.

По словам сенатора, в настоящее время не запланирована замена порядка 38% от подлежащих замене лифтов. "Совет Федерации во взаимодействии с Минстроем <…> прорабатывает вопросы оказания поддержки и помощи регионам", - добавил он.