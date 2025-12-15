Петр Орлов стал художественным руководителем Московского театра-студии имени Шиловского

Он также продолжит работу в качестве художественного руководителя Смоленского камерного театра

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новым художественным руководителем Московского театра-студии имени Всеволода Шиловского назначен режиссер Петр Орлов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Новым художественным руководителем стал Петр Гарриевич Орлов, выпускник Щукинского училища, поставивший 90 спектаклей в театрах страны. Пост директора займет Виктория Пархоменко, бывшая ближайшая помощница Всеволода Николаевича, а исполнительным директором станет Александра Валькова", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Смоленского камерного театра, Орлов продолжит работу также в качестве художественного руководителя учреждения. Сотрудничество московского и смоленского театров продолжается уже несколько лет. "Всеволод Николаевич поставил на сцене Смоленского камерного театра спектакль "Особняк на Рублевке", а уже в январе 2026 года мы ждем Московский театр-студию имени В. Н. Шиловского с гастролями", - говорится в сообщении на сайте.