Пушилин: в ДНР построят дорогу к освобожденному от ВСУ Курахово

Глава республики также отметил, что всего в 2025 году в Донецкой Народной Республике отремонтировали 900 км дорог

Глава ДНР Денис Пушилин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Автомобильную дорогу к освобожденному от ВСУ Курахово построят в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин по итогам встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, который прибыл с рабочей поездкой в регион.

"Среди перспективных задач - продолжение строительства участка Азовского кольца, проходящего по территории республики, с расширением до четырех полос и автодорожного обхода Мариуполя. Кроме того, договорились проложить дорогу в освобожденное Курахово", - написал Пушилин в мессенджере Мах.

Он добавил, что в этом году в республике отремонтировали вдвое больше дорог, чем планировалось изначально, - 900 км. Этого достигли совместно с федеральным центром и регионами-шефами. При работах использовали местные инертные материалы. До 2030 года в ДНР намерены отремонтировать 3,5 тыс. км дорог с акцентом на внутриквартальные.

Курахово находится к западу от Донецка. Город освобожден от ВСУ 6 января.