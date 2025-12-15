ГД 16 декабря обсудит учет срока службы добровольцем в пенсии за выслугу лет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 16 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект о зачислении периода пребывания в добровольческих формированиях в стаж при назначении пенсии за выслугу лет. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Государственная дума на этой неделе продолжит рассмотрение законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их родных. Совет ГД определил 16 декабря датой рассмотрения во втором чтении инициативы, которая позволит повысить социальные гарантии для участников добровольческих формирований", - сказал Володин журналистам.

"Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения", - отметил Володин.

Документ был инициирован правительством РФ по поручению президента Владимира Путина. Предлагается при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП засчитывать в стаж периоды пребывания в добровольческих формированиях. Право на пенсию они смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы в добровольческом формировании.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года. Лица, исключенные из добровольческих формирований до вступления в силу закона, смогут обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии со дня вступления в силу данного закона.

Он добавил, что с 2022 года Госдумой принято 153 закона в поддержку участников СВО. "Наши бойцы, их близкие ни в чем не должны нуждаться. Поэтому работа по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей, ведется постоянно с учетом меняющейся ситуации", - подчеркнул председатель Госдумы.