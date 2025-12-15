В России установят право публичной собственности на бесхозяйное жилье в Донбассе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве публичной собственности на жилые бесхозяйные помещения на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и механизме передачи такого жилья в собственность или во владение гражданам.

Изменения касаются федеральных конституционных законов о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области. Указанные законы дополнены новой статьей, согласно которой жилые дома, квартиры, комнаты, имеющие признаки бесхозяйного имущества, будут признаваться собственностью данных регионов или их муниципалитетов. Право собственности на такое жилье может возникнуть со дня включения его в реестр имущества, но не позднее 1 января 2030 года. Эти жилые помещения могут впоследствии передаваться в собственность местным жителям, потерявшим жилье или чье жилье непригодно для проживания в результате военных действий или актов агрессии против РФ. Также признанное бесхозяйным жилье сможет предоставляться во владение или пользование по договору найма специализированного помещения гражданам РФ в соответствии с Жилищным кодексом РФ. При этом до 1 января 2028 года будет допускаться предоставление жилых помещений представителям органов власти региона или органов местного самоуправления, а также работникам подведомственных учреждений, включая работников образовательных и медицинских организаций.

Кроме того, жилье может предоставляться во владение и в пользование для проживания по договору социального найма местным жителям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Законом также прописываются условия и порядок соответствующей компенсации гражданам РФ, утратившим право собственности на такие жилые помещения, а также передачи им в собственность жилых помещений, свободных от прав третьих лиц.

Предусматривается возникновение права государственной собственности на имущество, которое не может принадлежать гражданам и юридическим лицам, в том числе которое может находиться исключительно в федеральной собственности, критически важные объекты инфраструктуры, имущественные комплексы промышленных и иных предприятий, обеспечивающих бесперебойное функционирование отраслей экономики и занятость населения на территориях, на которых после 30 сентября 2022 года действовали государственные и иные официальные органы Украины.

Также законом продлевается ряд временных норм, направленных на интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическую, финансовую и правовую системы РФ, в систему органов власти РФ.