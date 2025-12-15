В Самарской области штаб по устранению последствий непогоды будет постоянно действующим

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, в работу штаба также необходимо интегрировать Центр управления регионом, для оперативного мониторинга сообщений жителей об авариях и неблагоприятных ситуациях на дорогах

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений энергоснабжения в Самарской области будет действовать постоянно. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства.

"Нам необходимо повысить слаженность работы служб правительства, которые работают в штабном режиме в выходные и праздничные дни, всех коммунальных структур, городских, муниципальных. У нас было не так много случаев, которые требовали экстренного вмешательства, но они были, до сих пор некоторые ситуации не устранены. <…> [Поручаю] создать постоянно действующий штаб с участием представителей всех структур и ежедневно держать ситуацию на контроле", - сказал губернатор.

Он добавил, что в работу штаба необходимо интегрировать Центр управления регионом, для оперативного мониторинга сообщений жителей об авариях и неблагоприятных ситуациях на дорогах. Федорищев обратил внимание также на необходимость активного взаимодействия с ГУ МЧС России по Самарской области и Госавтоинспекцией региона. К работе штаба на местах также привлекут глав муниципалитетов.

По информации заместителя председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова, которому Федорищев поручил организовать работу, в прошедшие выходные в круглосуточном режиме работал оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения. Зафиксированы 67 инцидентов в 85 населенных пунктах на территории 16 муниципальных образований, возникших из-за перехлестов и порывов линий электропередачи вследствие сильных порывов ветра. К полудню понедельника электроснабжение восстановлено в 78 населенных пунктах в 12 муниципальных образованиях, по остальным объектам работы были продолжены. В частности, в Пестравском районе из-за аварии было нарушено теплоснабжение 16 многоквартирных домов, но подача ресурса восстановлена.