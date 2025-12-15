Путин поприветствовал участников и гостей закрытия форума "Твой ход"

Президент выразил уверенность в том, что мероприятие прошло в теплой, неформальной атмосфере, а представители студенческого сообщества, руководители образовательных учреждений, педагоги и наставники обменялись накопленным опытом

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям закрытия всероссийского студенческого форума "Твой ход". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшее время ваш востребованный проект сплотил своими задачами талантливых, энергичных, целеустремленных молодых людей во всех регионах страны, стал для них настоящей творческой площадкой для совместной командной работы и дружеского общения. А главное - помог многим участникам внести свой вклад в развитие родных вузов, городов и поселков, воплотить в жизнь содержательные инициативы в науке и технологиях, в волонтерском движении и благотворительности, в других сферах", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что мероприятие прошло в теплой, неформальной атмосфере, а представители студенческого сообщества, руководители образовательных учреждений, педагоги и наставники обменялись накопленным опытом, подведя итоги пятого сезона "Твоего хода". По его словам, такие мероприятия это "хорошая возможность для запуска новых идей и начинаний". Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума успехов и всего самого доброго.

В этом году всероссийский студенческий проект "Твой ход" проходит с 13 по 16 декабря. Он реализуется при поддержке Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования РФ. Миссия проекта - создание условий для развития и реализации способностей абитуриентов и студентов, которые учатся на всех формах обучения в ссузах и вузах, и самостоятельного включения их в деятельность по эффективному преобразованию и развитию образовательной среды.