Воспитывающие инвалидов детства военные получили льготы на жилье

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Внеочередное право на получение жилья распространено на военнослужащих, воспитывающих инвалидов детства. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки внесены в закон "О статусе военнослужащих". До принятия закона военные, в том числе уволенные со службы, получали право на субсидию для приобретения и строительства жилья вне очереди, получение его бесплатно, по договору социального найма, в общежитии или в аренду в том случае, если воспитывали трех и более детей или одного и более ребенка-инвалида.

Теперь льготы получили и военнослужащие, воспитывающие "одного и более детей, являющихся инвалидами с детства", в том числе старше 18 лет.

Закон вступает в силу незамедлительно.